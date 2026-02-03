ICW | Risultati Fight Forever 56 seconda parte

I Gold & Flow hanno vinto il match contro La Cura durante ICW Fight Forever parte 2. La sfida si è svolta sul canale YouTube della promotion, con Pedro e Axel Flow che hanno preso il sopravvento su Smiley Vegas e Sirio. La vittoria conferma la buona forma della coppia, mentre l’altra squadra si prepara a ripartire più forte.

Qui i risultati di ICW Fight Forever parte 2 (disponibile sul canale YouTube ICW) Tag Team Match: I Gold & Flow (Pedro e Axel Flow) battono La Cura ( Smiley Vegas e Sirio). Singles Match: Jesse Jones batte Riot.

