Icardi si era proposto alla Juve con una promessa | Se mi prendete…

Mauro Icardi aveva fatto un'offerta alla Juventus: “Se mi prendete…”. La trattativa tra l’attaccante e i bianconeri non è mai decollata. L’idea di vederlo in maglia Juventus si è subito raffreddata, lasciando spazio a rumors e discorsi senza concretezza. Per ora, Icardi rimane lontano da Torino.

L’ipotesi Mauro Icardi alla Juventus è rimasta poco più di un’idea affascinante, buona per alimentare il dibattito ma mai davvero decollata. La trattativa non ha trovato sbocchi concreti e ora il destino si diverte a rovesciare la prospettiva: l’attaccante argentino sarà un avversario dei bianconeri nei playoff di Champions League del 17 febbraio. Come riportato da SportMediaset.it, Icardi avrebbe comunque fatto arrivare un segnale forte e diretto alla dirigenza juventina, manifestando totale apertura a un ritorno in Serie A e una fiducia incrollabile nei propri mezzi: “Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi, così poi mi confermate anche l’anno prossimo”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Icardi ha fatto una proposta sorprendente alla Juventus: se i bianconeri lo prendessero, sarebbe pronto a segnare dieci gol in sei mesi, così da convincerli a confermarlo.

La trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus si riaccende con una novità sorprendente.

