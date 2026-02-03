Icardi si era proposto alla Juve con una promessa | Se mi prendete…
Mauro Icardi aveva fatto un'offerta alla Juventus: “Se mi prendete…”. La trattativa tra l’attaccante e i bianconeri non è mai decollata. L’idea di vederlo in maglia Juventus si è subito raffreddata, lasciando spazio a rumors e discorsi senza concretezza. Per ora, Icardi rimane lontano da Torino.
L’ipotesi Mauro Icardi alla Juventus è rimasta poco più di un’idea affascinante, buona per alimentare il dibattito ma mai davvero decollata. La trattativa non ha trovato sbocchi concreti e ora il destino si diverte a rovesciare la prospettiva: l’attaccante argentino sarà un avversario dei bianconeri nei playoff di Champions League del 17 febbraio. Come riportato da SportMediaset.it, Icardi avrebbe comunque fatto arrivare un segnale forte e diretto alla dirigenza juventina, manifestando totale apertura a un ritorno in Serie A e una fiducia incrollabile nei propri mezzi: “Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi, così poi mi confermate anche l’anno prossimo”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
