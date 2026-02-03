Icardi Juventus spunta un clamoroso retroscena del giocatore | Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così mi confermate

La trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus si riaccende con una novità sorprendente. L’attaccante ha inviato un messaggio diretto ai bianconeri: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi e poi…». Il mercato invernale si è chiuso senza un accordo, ma questa proposta lascia intendere che Icardi è ancora pronto a fare il suo passo. La Juventus ora deve decidere se sfruttare questa apertura o lasciar perdere.

Approfondimenti su Icardi Juventus

Ultime notizie su Icardi Juventus

