Icardi ha fatto una proposta sorprendente alla Juventus: se i bianconeri lo prendessero, sarebbe pronto a segnare dieci gol in sei mesi, così da convincerli a confermarlo. L’argentino era pronto a dire sì ai bianconeri, ma il Galatasaray ha risposto chiedendo 15 milioni di euro. Restano in bilico le possibilità di vedere il suo ritorno in Italia.

Icardi Juve, l’argentino era pronto a dire sì ai bianconeri. Ma il Galatasaray ha chiesto 15 milioni di euro. Un no che ha un motivo preciso. I dettagli. Il mercato invernale si è chiuso con un sapore agrodolce per la Continassa. Resta il rammarico per non aver completato il reparto offensivo con una punta centrale di peso. I tentativi per Kolo Muani, Zirkzee e Mateta sono sfumati uno dopo l’altro, ma il nome che ha infiammato le ultime ore è stato senza dubbio quello dell’ex capitano nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Galatasaray era pronto a tornare in Italia e vestire la maglia bianconera, arrivando persino a sfidare lo scetticismo legato al suo passato interista e ai trascorsi burrascosi con l’attuale tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Juve, spunta la frase clamorosa: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così poi mi confermate». Retroscena a sorpresa!

Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus.

