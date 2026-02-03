Icardi voleva trasferirsi alla Juventus, aveva dato il suo ok. Tuttavia, il Galatasaray ha stoppato tutto chiedendo 15 milioni di euro, fermando così il possibile trasferimento.

Icardi Juve, l’argentino era pronto a dire sì ai bianconeri. Ma il Galatasaray ha chiesto 15 milioni di euro. Un no che ha un motivo preciso. I dettagli. Il mercato invernale si è chiuso con un sapore agrodolce per la Continassa. Resta il rammarico per non aver completato il reparto offensivo con una punta centrale di peso. I tentativi per Kolo Muani, Zirkzee e Mateta sono sfumati uno dopo l’altro, ma il nome che ha infiammato le ultime ore è stato senza dubbio quello dell’ex capitano nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Galatasaray era pronto a tornare in Italia e vestire la maglia bianconera, arrivando persino a sfidare lo scetticismo legato al suo passato interista e ai trascorsi burrascosi con l’attuale tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Juve: il giocatore aveva aperto al trasferimento, ma c’è stato il no del Galatasaray per questo motivo. Il retroscena

Approfondimenti su Icardi Juve

Mauro Icardi torna protagonista nel calciomercato italiano, con il suo nome associato alla Roma.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato, MATETA SALTATO - Live da Casa Milan #acmilan #Mateta

Ultime notizie su Icardi Juve

Argomenti discussi: Juve, clamoroso tentativo per Mauro Icardi: tutti i dettagli; Icardi-Juve, non è fantasia di mercato: il perché tecnico dietro il pensiero di Spalletti; Juve-Icardi, Chiellini: Una suggestione e nulla di più, mi sento di escludere questa operazione; Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini 'spiazza' i tifosi.

Perché Icardi non è arrivato alla Juve: la frase di Maurito e il retroscena che ha bloccato tuttoIcardi alla Juventus è stata più di una suggestione: perché Maurito non è arrivato in bianconero, a frase dell'attaccante argentino e il retroscena ... fanpage.it

Icardi, perché non è tornato in Italia: dalla telefonata con la Juve al sondaggio del Milan, tutti i retroscenaDa Juventus a Milan, Roma e Como: tutti volevano Icardi ma nessuno lo ha preso. Il retroscena della trattativa con la Juve e il muro da 15 milioni del Gala. lifestyleblog.it

Perché Icardi non è arrivato alla Juve - facebook.com facebook

Juventus-Icardi, com'è nata la pazza idea: il retroscena e perché non si è concretizzata #SkySport #SkyCalciomercato x.com