Icardi a zero in Serie A | firma con la grande rivale della Juve

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia, ma non alla Juventus. Dopo aver lasciato l’Inter e ora in forza al Galatasaray, l’attaccante argentino ha ricevuto un’offerta da una grande rivale dei bianconeri. Le trattative sono ancora in corso, ma la possibilità di vederlo di nuovo nel campionato italiano si fa sempre più concreta. I tifosi restano in attesa di sviluppi, mentre i rumors continuano a circolare senza sosta.

Nuova pista per l’ex capitano dell’Inter in scadenza a giugno col Galatasaray Non si spengono i rumors, non si placano le suggestioni a proposito di un ritorno di Icardi in Serie A. Nelle ultime ore del calciomercato di gennaio un ritorno sfiorato, diciamo anche soltanto annusato: l’agente ci ha provato con la Juve, ma sono mancati i presupposti, probabilmente soprattutto la volontà di andare a dama da parte di Chiellini e soci. La preferenza, specie di Spalletti, era rappresentata da Kolo Muani, alla fine nemmeno lui arrivato. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A.

