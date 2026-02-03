I vandali devastano la palestra comunale

La palestra comunale di via Longarone è stata distrutta dai vandali. Sono entrati di nascosto e hanno causato danni seri a un luogo che usano scuole e associazioni sportive. Ora si cerca di capire chi è stato e come riparare i danni.

Devastata dai vandali la palestra comunale di via Longarone. Sono stati causati danni significativi a uno spazio utilizzato da scuole e associazioni sportive. Il raid, scoperto ieri mattina, ha reso inutilizzabile la palestra per le vetrate infrante, porte sfasciate, armadietti distrutti. Per il sindaco Matteo Nasciuti, cui si sono associati i gruppi di maggioranza, si tratta di un gesto "grave e inaccettabile che colpisce un bene pubblico e di conseguenza l'intera comunità scandianese. Luoghi come le palestre scolastiche sono spazi di educazione, inclusione e socialità". L'amministrazione esprime pieno sostegno all'operato dei carabinieri, impegnati nelle indagini.

