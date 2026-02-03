I portabandiera di Milano-Cortina 2026 | volti e storie per la cerimonia di apertura

Questa mattina sono stati svelati i portabandiera ufficiali per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Volti noti e storie di atleti e personaggi simbolo sono stati scelti per portare la bandiera olimpica davanti a migliaia di spettatori. La loro presenza dà un significato speciale alla manifestazione, che si prepara a diventare uno degli eventi più seguiti dell’anno.

Saranno dieci i protagonisti complessivi, otto presenti allo stadio San Siro di Milano e due a Cortina d'Ampezzo, località iconica delle competizioni invernali. Non semplici nomi illustri, ma personalità provenite da mondi diversi accomunate da storie di eccellenza, resilienza e dedizione al bene comune. Tra i portabandiera spiccano figure di grande rilievo internazionale. Il giapponese Tadatoshi Akiba, sindaco di Hiroshima per oltre un decennio, è noto a livello globale per il suo instancabile impegno a favore del disarmo nucleare.

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

