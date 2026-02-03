I personaggi de L’Invisibile la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

La cattura di Matteo Messina Denaro torna a essere protagonista sulla tv italiana con la miniserie L’Invisibile, in onda questa settimana su Rai 1. In prima serata, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, i telespettatori vedranno le storie dei personaggi che hanno cercato di catturarlo, interpretate da Lino Guanciale e Ninni Bruschetta. La serie ripercorre i momenti più importanti di questa lunga caccia, portando sullo schermo una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.

© US Rai La cattura di Matteo Messina Denaro è al centro de L’Invisibile, miniserie con Lino Guanciale e Ninni Bruschetta in onda, in prima serata su Rai 1, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026. Protagonista del racconto è la squadra del Colonnello Lucio Gambera, chiamato a scovare dove si nasconde il boss latitante. Ecco chi sono i personaggi della serie e da chi vengono interpretati. Lino Guanciale è Lucio Gambera. © US Rai Gambera è il Colonnello del Ros incaricato di seguire le indagini sul superlatitante Matteo Messina Denaro, a cui dà la caccia da anni. È un investigatore puro, un uomo dello Stato che ha fatto della cattura del boss la sua ragione di vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La cattura di Matteo Messina Denaro diventa protagonista di una miniserie in tv.

Una nuova serie tv racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, uno dei boss più ricercati d'Italia.

L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie TV

«Il tempo stringe, abbiamo solo tre mesi per chiudere questa partita». È attorno a questa tensione che si sviluppa la miniserie “L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro”, in onda stasera e domani su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay. Il regista Mic - facebook.com facebook

