Questa sera alle 18 al Notorious Cinemas si svolge l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Scienza in Pellicola’. Il film ‘I Origins’ sarà il protagonista di una serata dedicata al rapporto tra scienza e cinema. L’evento, organizzato dall’Università di Ferrara, continua fino al 14 aprile ogni martedì, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire i temi scientifici attraverso il grande schermo.

Oggi, alle 18, al Notorious Cinemas, prosegue la rassegna cinematografica ‘ Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife ’ che si terrà fino al 14 aprile ogni martedì. Il quarto appuntamento prevede la proiezione della pellicola ‘ I Origins ’ (2014), proposta dal dipartimento di ‘ Scienze della Vita e Biotecnologie ’, che intreccia in modo originale biologia molecolare, evoluzione e metodo scientifico, mostrando come l’indagine sull’occhio umano possa aprire quesiti che superano i confini della scienza tradizionale. Il film permette al pubblico di esplorare il legame tra identità biologica, genetica e possibilità di nuove interpretazioni del vivente, offrendo così un ponte efficace tra scienza, filosofia e percezione dell’umano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘I Origins’, l’occhio umano

Approfondimenti su IOrigins occhio

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

The Mysterious Origins of Blue Eyes

Ultime notizie su IOrigins occhio

Argomenti discussi: ‘I Origins’, l’occhio umano.

‘I Origins’, l’occhio umanoOggi, alle 18, al Notorious Cinemas, prosegue la rassegna cinematografica ‘ Scienza in Pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife ’ che si terrà fino al 14 aprile ogni martedì. ilrestodelcarlino.it

La #GiuntaComunale ha approvato la programmazione delle iniziative “Le Città in Festa – Carnevale 2026”! Il #CarnevaleVenezia2026, dal titolo “Olympus – Alle origini del gioco / The Origins of the Game”, si svolgerà dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, - facebook.com facebook