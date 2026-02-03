i nuovi mugnai guardano al futuro tutti a lezione al mulino di momigno

I nuovi mugnai si preparano a entrare nel mondo del lavoro. Questa settimana, una ventina di giovani si sono riuniti al mulino di Momigno per seguire le lezioni del corso di formazione. Organizzato dall’Associazione 3 Mulini di Orsigna e sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Caript e Ecomuseo, il percorso mira a formare mugnai professionisti, in modo che possano imparare le tecniche di lavorazione e gestire il mulino in autonomia. È la seconda fase del progetto, e i partecipanti si concentrano sull’apprendimento pratico e teorico,

Mugnaio: una professione che guarda al futuro. Organizzato dall’Associazione 3 Mulini di Orsigna, è entrato nella seconda fase il corso sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Caript ed Ecomuseo, per formare mugnai a livello professionale, in qualità di apprendista. Quella che si è svolta al mulino di Momigno è stata la prima lezione pratica della fase due, dopo che sono le ultime lezioni nei mulini di Orsigna. Dopo i tre incontri che si svolgeranno entro la fine di marzo, gli aspiranti mugnai dovranno superare l’esame finale. Ad accogliere i corsisti c’erano il sindaco di Marliana, Federico Bruschi, il direttore dell’Ecomuseo, Lorenzo Vagaggini e il presidente dell’associazione organizzatrice, Jonathan Sabatini che hanno spiegato le motivazioni per sostenere l’iniziativa: "E’ nata dalla collaborazione tra l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e il Comune di Marliana per riattivare il mulino comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

