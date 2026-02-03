Durante una manifestazione, alcuni partecipanti hanno ricordato i nipoti di Mussolini, criticando senza mezzi termini la sinistra. Uno di loro ha detto che questa sinistra

di Emiliano Scappatura – Noi avremmo avuto più di qualche dubbio a organizzare nella sala stampa del parlamento un convegno che avesse tra i relatori elementi della destra ultrareazionaria raccattati tra varie sigle extraparlamentari. E questo nonostante riconosciamo tra i nostri maestri di pensiero anche illustri antidemocratici, primo tra tutti quel Carl Schmitt che ebbe anche simpatie naziste. Ma una cosa è avere a che fare con geni riconosciuti del pensiero filosofico, altro è avere a che fare con nostalgici di basso livello che sanno solo esprimersi con slogan o poco più. Crediamo quindi che chi abbia organizzato quel dibattito non abbia avuto grande accortezza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

