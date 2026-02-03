I primi dieci tennisti del mondo rifiutano l’offerta dei tornei Slam di creare un consiglio dei giocatori. La proposta, che avrebbe dato più voce ai giocatori nella gestione dei grandi tornei, viene respinta da chi alzano il livello di gara per i soldi. La disputa si fa sempre più accesa, mentre il circuito di potere Slam si chiude in sé stesso e i top player si sentono esclusi.

La controversia sulla redistribuzione dei soldi nel tennis passa per una nuova – un po’ strana – impasse, che racconta il Guardian in esclusiva: i primi 10 giocatori e giocatrici del mondo hanno rifiutato l’offerta dei tornei Slam (che sono un circuito di potere a parte, rispetto ad Atp, Wta e Itf) di istituire un consiglio dei giocatori che avrebbe dato loro maggiore voce in capitolo nella gestione dei principali tornei. “Nella corrispondenza inviata la scorsa settimana a Wimbledon, al Roland Garros e agli US Open – scrive il Guardian – i giocatori hanno rifiutato l’offerta di un incontro con i rappresentanti dei tre tornei del Grande Slam al Masters di Indian Wells a marzo e hanno accusato gli organizzatori del torneo di ignorare le loro preoccupazioni in merito alla retribuzione e al benessere dei giocatori”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I migliori tennisti del mondo vanno alla guerra per i soldi con gli Slam

