I migliori orologi Seiko sono diventati pezzi cult tra film e celebrità ma li puoi comprare anche tu

I fan di orologi e appassionati di moda ora possono mettere le mani sui modelli Seiko più iconici. Questi orologi, diventati vere e proprie icone nei film e tra le star, sono disponibili anche per il grande pubblico. Basta cercarli nei negozi o online, e si può portare a casa un pezzo che ha fatto la storia del settore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Seiko e il cinema si capiscono da sempre, senza bisogno di spiegarsi troppo. È un rapporto costruito sul campo, tra giungle, deserti, fondali oceanici e futuri immaginati quando il futuro faceva ancora paura. Negli anni Settanta, mentre Hollywood ridefiniva l'eroe maschile, al polso di quei personaggi comparivano orologi giapponesi: strumenti prima che simboli, credibili prima che iconici. In Apocalypse Now, Martin Sheen attraversa l'incubo del Vietnam con un Seiko 6105 al polso — il Captain Willard — diventato negli anni una sorta di reliquia culturale.

