I medici territoriali contro la Regione Puglia | Comportamento autoritario del Dipartimento Salute

Le organizzazioni dei medici territoriali della Puglia si preparano a scendere in piazza il 14 febbraio. In un’assemblea pubblica, vogliono denunciare il comportamento della Regione e del Dipartimento Salute, definiti autoritari e antisindacali. La protesta nasce dal malcontento di medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e ospedalieri, che non si sentono ascoltati e che ora vogliono far sentire la loro voce.

“Le organizzazioni sindacali della medicina generale, della pediatria di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e ospedalieri si riuniranno in Assemblea Pubblica il 14 Febbraio per esprimere tutto il loro disagio a seguito del comportamento autoritario e antisindacale tenuto negli ultimi.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Regione Puglia Visone (AVS): spari ad Acerra, attacco alla salute pubblica e ai medici territoriali Pronto soccorso in Puglia, vertice in Regione: mancano 116 medici nei 37 presìdi Questa mattina in Regione Puglia si è svolta una riunione tecnica per analizzare la situazione dei pronto soccorso, che attualmente lamentano una carenza di 116 medici distribuiti su 37 presidi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Regione Puglia Argomenti discussi: Medici di base in pensione: arruolati in 16 contro la crisi; Violenza contro i medici veterinari: conoscere il fenomeno per fermarlo; De Maria: Regime autoritario contro i medici di base, 39 milioni di visite ma messi all’indice; L’emorragia dei medici di base. In regione ne mancano 200: Per recuperare serviranno anni. Medici contro la Regione: Stop al recupero di somme che non abbiamo mai percepitoIl sindacato Smi chiede l'annullamento della determina che ha avviato il recupero di oltre 31 milioni di euro nei confronti di medici e pediatri ... rainews.it I medici di base: pronti a scioperare. La Fimmg (Federazione Medici di Medicina Generale) contro la RegioneDa un lato la disponibilità dei medici di medicina generale a un confronto serio e costruttivo, dall’altro la conferma dello stato di agitazione della categoria. È quanto emerge dall’Assemblea General ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Dipartimento Cultura e Turismo di Regione Puglia ha fornito gli indirizzi operativi per riaprire e mettere a regime le procedure di popolamento dell’Inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale pugliese. In particolare, entro il 30 giugno 202 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.