La Guardia di Finanza ha aperto un’indagine sui lavori in corso al ponte di Lodi. La decisione arriva dopo che Domenico Ossino, ex presidente del Comitato Alluvionati Lodi, ha sollevato dubbi sui cantieri della nuova campata sul ponte napoleonico. Ora le forze dell’ordine vogliono chiarire se ci siano irregolarità o irregolari procedure dietro a questa operazione. Il caso si fa più caldo e potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Lodi, 3 febbraio 2026 – Il “caso ponte” arriva anche sul tavolo della Guardia di Finanza. A riportare al centro del dibattito cittadino la realizzazione della nuova campata sul ponte napoleonico è Domenico Ossino, già presidente del Comitato Alluvionati Lodi (C.Al.Lo), che a meno di un mese dall’avvio dei lavori ha annunciato la presentazione di un esposto presso il comando provinciale delle Fiamme Gialle e una segnalazione formale alla Prefettura di Lodi. Nel documento depositato, Ossino chiede che le autorità competenti accertino la trasparenza delle procedure e la congruità della spesa pubblica prevista per l’intervento, pari a oltre 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavori al ponte di Lodi arrivano sul tavolo della Guardia di Finanza

Approfondimenti su Ponte Lodi

Ultime notizie su Ponte Lodi

