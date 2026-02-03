Nel 2025 il mercato dei videogiochi vive un momento di energia. I giocatori su PC sono più interessati a provare novità rispetto a quelli console, che seguono soprattutto i grandi marchi. Tra i titoli più attesi ci sono Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong e Hades II, che attirano l’attenzione e fanno sperare in un anno ricco di novità.

Nel 2025 il mercato videoludico ha dato l’impressione di una rinnovata vitalità, grazie a titoli come Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong o Hades II. I dati raccolti da Newzoo raccontano però una realtà più complessa: la crescita non è stata trainata dalla quantità di nuove uscite, ma dalla capacità di pochi giochi di concentrare attenzione, tempo e spesa. In questo scenario emerge una netta differenza di comportamento tra pubblico PC e console, che aiuta a capire perché innovare oggi sia così difficile. L’analisi dell’intero anno mostra che, su PC, novità e marchi storici convivono con maggiore equilibrio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - I giocatori su PC vogliono sperimentare più di quelli console, che sono attratti dai grandi marchi

