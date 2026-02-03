I gatti neri distruggono i Clarets imberbi

Il Sunderland batte facilmente il Burnley e mantiene il suo record di imbattibilità casalinga in Premier League. La partita si è conclusa con una vittoria chiara per i padroni di casa, che non hanno mai rischiato troppo. Il Burnley, invece, ha faticato a creare occasioni e non ha nemmeno tirato in porta. Una sconfitta che fa male agli ospiti, mentre i Sunderland continuano a sorprendere con la loro solidità davanti ai tifosi.

2026-02-02 23:59:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Sunderland ha mantenuto facilmente il suo record di imbattibilità casalinga in Premier League con una vittoria di routine contro una squadra di Burnley che non è riuscita a registrare un tiro in porta. Nel complesso i Black Cats hanno avuto un periodo di forma difficile, ma lo Stadium of Light rimane una fortezza. E dopo che un autogol di Axel Tuanzebe li ha messi sulla buona strada, Habib Diarra ha quasi concluso la vittoria prima dell’intervallo prima che Chemsdine Talbi mettesse la ciliegina sulla torta con un grido assoluto. Gli ospiti di Scott Parker avevano più palla nel complesso, ma erano assolutamente senza coraggio in attacco e non sembravano mai intenzionati a segnare.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Clarets Burnley Mistero a Valfabbrica: scomparsi tutti i gatti neri dalla colonia felina Perché i gatti neri portano fortuna (e non sfortuna): cosa non sai sul 17 novembre La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. FEDERICO GATTI: SONO INCA**ATO NERO Ultime notizie su Clarets Burnley Scomparsi i gatti neri dalla colonia felinaVALFABBRICA - Denuncia pubblica: scomparsa dei gatti neri dalla colonia di Valfabbrica. Inizia così il post di denuncia dei volontari che se ne prendono cura e che ora lanciano una denuncia pubblica ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.