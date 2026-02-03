i dodgers potrebbero distruggere il baseball

I Dodgers rischiano di cambiare per sempre il modo di giocare a baseball. La squadra sembra pronta a rivoluzionare le regole e le strategie, spingendo il gioco oltre i limiti tradizionali. Se la tendenza continua, il baseball potrebbe perdere quella sua natura di sport equilibrato e basato sul talento, diventando qualcosa di diverso, più vicino alle logiche di altri sport più dinamici.

Nella sua iniquità, il baseball assomiglia per certi versi al calcio - o almeno è lo sport che più si avvicina concettualmente ad essere uno sport europeo, se così vogliamo dire. La prima stagione completa del baseball, e di cui abbiamo addirittura i game logs (ovvero il diario statistico delle partite), è del 1871 e la cosa più assurda è che di quella stagione non solo sappiamo il vincitore, i Philadelphia Athletics, ma anche tutte le statistiche dei giocatori. Per dire, posso dirvi che l’ outfielder “Count” (chiamato così per la sua aura aristocratica, ma faceva il carpentiere) Sensenderfer ha battuto 41 valide o che nel 1878 il pitcher canadese "The Only Nolan" ha lanciato per 347 inning (se pensate che mi sia inventato il nome vi sbagliate: ma il perché di questo soprannome lo lascio scoprire a voi). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

I Los Angeles Dodgers hanno ufficialmente annunciato l'acquisto dell'ex lanciatore dei Mets, Edwin Diaz, con un contratto triennale da 69 milioni di dollari per la stagione 2025.

Argomenti discussi: Il mistero più grande per i Dodgers che possono creare o distruggere la stagione: Roki Sasaki.

Conferenza di Kyle Tucker con Brandon Gomes e Dave Roberts Kyle Tucker La scelta Dodgers rispetto ad altre squadre “ Questo è un posto in cui io e mia moglie abbiamo pensato che per vivere e giocare è bellissimo “ “ Questa organizzazione dall’alto verso - facebook.com facebook