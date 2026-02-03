I Diavoli vanno a mille Ma dietro non mollano

Sabato, il Valorugby ha scatenato una tempesta contro il giovane Colorno, portandosi subito in avanti. Ma le altre grandi della A Elite non hanno mollato. In un turno ricco di battaglie tra le prime e le ultime della classifica, le squadre più forti hanno risposto presente, mantenendo il ritmo e la testa della classifica.

Alla tempesta di mete scatenata sabato dal Valorugby sul giovane Colorno hanno risposto puntualmente le altre quattro "grandi" della A Elite, in un decimo turno tutto fatto di sfide tra prime e ultime della classifica. Petrarca, Rovigo, Viadana e Fiamme Oro hanno vinto come i Diavoli, sebbene ai viadanesi sia sfuggito il punto bonus. Il vantaggio del Valorugby sulla quinta in classifica, le romane Fiamme Oro, rimane così di dieci punti tondi. Per la squadra di Violi tante note positive, al di là del risultato: il debutto di Musajo, la conferma che Gherardi e Mussini valgono già la categoria, le tre mete di Colombo e la maturità di Bianco, per menzionarne alcune.

