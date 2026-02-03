I controlli in Centrale e l’escalation Fermato con una pietra a Rogoredo | La uso contro chi mi infastidisce

Una persona è stata fermata a Rogoredo dopo aver rischiato di uccidere con una pietra qualcuno, dicendo di usarla contro chi lo infastidisce. La scena si è fatta più tesa negli ultimi giorni, con controlli serrati in Centrale e una serie di episodi che hanno portato anche a una rapina di pistola e a uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’uomo è stato catturato dopo aver sparato e ferito alla testa un ufficiale, un colpo che potrebbe essere fatale. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Un’escalation iniziata qualche giorno fa. Un controllo dietro l’altro, in rapida successione. Poi la rapina della pistola, il conflitto a fuoco con la polizia e la ferita alla testa che potrebbe rivelarsi letale. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Simona Ferraiuolo, stanno cercando di ricostruire la parabola italiana di Wenhan Liu, che domenica pomeriggio ha sparato contro una squadra delle Uopi in via Cassinis, venendo a sua volta centrato alla testa e a una spalla dal capo equipaggio che ha risposto col fucile d’assalto M4 in dotazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I controlli in Centrale e l’escalation. Fermato con una pietra a Rogoredo: "La uso contro chi mi infastidisce" Approfondimenti su Rogoredo Polizia Insulta e infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i Carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino Un giovane tunisino senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri di Todi per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca. «Sono mamma da poco e mi vergogno: il sesso mi infastidisce, mi sento estranea al mio corpo e non so più chi sono» Questa testimonianza racconta le sfide emotive di una neo mamma che si sente estranea al proprio corpo e affronta sentimenti di vergogna e disagio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rogoredo Polizia Argomenti discussi: La BCE stringe sui controlli bancari. Cosa cambia per i mutui?; Sicurezza nei locali, Confesercenti Veneto Centrale: Bene il rafforzamento dei controlli contro l’abusivismo, ora serve accompagnare le imprese regolari; I controlli in Centrale e l’escalation. Fermato con una pietra a Rogoredo: La uso contro chi mi infastidisce; Polizia Locale di Monza: nel 2025 crescono controlli e attività di presidio dei quartieri. Milano, controlli in Stazione Centrale: due persone arrestate per furtoMilano, 11 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato una cittadina bosniaca di 27 anni, in quanto ricercata dall'Autorità Giudiziaria, e un cittadino francese di 20 anni, con ... ilgiorno.it Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di una Banca Centrale Europea più severa nei confronti degli istituti di credito. Controlli più stringenti, richieste più rigorose e maggiore attenzione ai rischi sono entrati stabilmente nel lessico bancario. Ma cosa signific - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.