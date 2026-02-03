I centri sociali spaccano la città? I progressisti accusano il governo

La città si divide sui centri sociali. Da una parte, i progressisti puntano il dito contro il governo, accusandolo di alimentare tensioni. Dall’altra, giornalisti e politici cercano di smascherare eventuali infiltrati, ma finiscono per mettere in discussione anche le accuse più dure. Nel frattempo, i militanti dei centri sociali restano quasi impassibili, mentre le polemiche continuano a infiammare il dibattito pubblico.

Giornalisti e politici alla ricerca di «infiltrati», smentiti persino da Askatasuna. Per farla breve: è colpa di tutti tranne che sei simpatici militanti del centro sociale. Nelle versioni fornite dalla sinistra italiana sui fatti di Torino dello scorso fine settimana ci sono ovviamente sfumature di diversa intensità, ma un comune denominatore: le forze oscure della reazione hanno tramato per trasformare un grande momento di festa democratica in un disastro con botte e martellate. Una tesi molto diffusa è quella degli infiltrati. Storia vecchia, che si sente ripetere già dai tempi del G8 di Genova e ritorna ogni volta che ci sono scontri di strada. 🔗 Leggi su Laverita.info

I centri sociali italiani annunciano la creazione di un nuovo movimento politico, presentandosi come un’alternativa al governo Meloni.

