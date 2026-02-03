I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

Due donne sono state aggredite e rapinate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra nel centro di Roma. I banditi incappucciati sono entrati in azione senza dar tempo alle vittime di reagire, lasciando dietro di sé il loro passaggio di violenza. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Una banda di banditi incappucciati ha aggredito e rapinato due donne a distanza di pochi minuti l’una dall’altra a Roma. La tecnica è didentica: agguati alle spalle, violenza fisica e volti coperti da cappucci per rendersi invisibili alle telecamere e ai testimoni. La prima rapina si è verificata in via dell’Orso vicino a Lungotevere Marzio. Una donna di 34 anni si è trovata nell’androne verso l’ascensore due persone. Prima finisce a terra, poi le rubano la borsa. Infine le minacce: «Non chiamare subito il 112 o torniamo e ti facciamo del male». La rapina. «Ho pensato allo stupro, ho temuto di morire», ha detto secondo quanto riporta Il Messaggero.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

