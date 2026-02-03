I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma

Due donne sono state aggredite e rapinate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra nel centro di Roma. I banditi incappucciati sono entrati in azione senza dar tempo alle vittime di reagire, lasciando dietro di sé il loro passaggio di violenza. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Una banda di banditi incappucciati ha aggredito e rapinato due donne a distanza di pochi minuti l’una dall’altra a Roma. La tecnica è didentica: agguati alle spalle, violenza fisica e volti coperti da cappucci per rendersi invisibili alle telecamere e ai testimoni. La prima rapina si è verificata in via dell’Orso vicino a Lungotevere Marzio. Una donna di 34 anni si è trovata nell’androne verso l’ascensore due persone. Prima finisce a terra, poi le rubano la borsa. Infine le minacce: «Non chiamare subito il 112 o torniamo e ti facciamo del male». La rapina. «Ho pensato allo stupro, ho temuto di morire», ha detto secondo quanto riporta Il Messaggero.🔗 Leggi su Open.online

Due uomini sono stati identificati e denunciati per aver forato le gomme di un’auto e successivamente rapinato una donna in pieno centro ad Ancona lo scorso 3 dicembre.

Tabaccaio ferito e rapinato sotto casa, i banditi prendono l'incassoL'agguato nella zona di via dei Volsci, l'esercente colpito con un cacciavite finisce in ospedale. Indaga la Polizia ... latinaoggi.eu

ROMA. Tentato assalto in farmacia. Banditi, con il volto travisato, hanno sfondato la saracinesca utilizzando una Fiat Panda, risultata poi rubata. - facebook.com facebook

