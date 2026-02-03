Hub urbani il summit con istituzioni e operatori Carità | Attese proposte

Giovedì alle 17 in Sala Estense si tiene l’incontro tra il Comune, la Cabina di Regia e gli operatori degli Hub urbani. La sindaca Carità si aspetta proposte concrete per sviluppare i progetti nel centro storico e nell’area Gad e via Bologna. L’obiettivo è mettere a punto iniziative condivise, ascoltando le esigenze di chi lavora e vive in queste zone.

Giovedì dalle 17 in Sala Estense si terrà l'incontro promosso dal Comune con la Cabina di Regia e il Tavolo di Partenariato degli Hub riconosciuti dalla Regione: Hub Urbano - Centro Storico e Hub di Prossimità - area Gad e via Bologna. "L'appuntamento rappresenta una tappa importante del percorso avviato dall'amministrazione per la valorizzazione delle aree del commercio e dei servizi e per la costruzione condivisa di politiche urbane capaci di rafforzare attrattività, vitalità economica e qualità dello spazio pubblico " dice l'assessore al Commercio, Francesco Carità. All'incontro prenderanno parte istituzioni, imprese e partner che hanno aderito agli accordi di partenariato, in vista anche delle prossime azioni della Regione Emilia-Romagna dedicate agli Hub.

