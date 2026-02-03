Holm Juve conferma dopo il prestito non semplice | il club ha già bloccato loro due per l’estate
La Juventus ha deciso di confermare Holm anche per la prossima stagione, dopo un prestito complicato. La società ha già bloccato due giocatori per l’estate, puntando a rafforzare la squadra e affrontare il futuro con più certezze.
. Lo svedese dovrà dimostrare subito. Emil Holm in questi mesi alla Juve dovrà essere in grado di dimostrare molto perché, spiega Tuttosport, la conferma definitiva dello svedese a Torino non è affatto scontata, soprattutto a causa dell’oneroso investimento richiesto per il riscatto: 15 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra importante che spinge la dirigenza a una riflessione profonda, considerando che per l’estate sono già stati bloccati profili a parametro zero del calibro di Celik e Mingueza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Holm Juve
Calciomercato Juve, il centravanti bloccato dal proprio club a gennaio. L’allenatore chiude anche al prestito: le ultime sul giocatore accostato ai bianconeri in passato
Adzic Juve, lui vuole restare ma il club lavora al prestito: due possibili destinazioni in Serie A
Adzic Juve, talento montenegrino classe 2006, desidera rimanere alla Juventus.
Ultime notizie su Holm Juve
Argomenti discussi: UFFICIALE | Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus; Holm alla Juve, Joao Mario al Bologna: scambio concluso! I dettagli; Juve, João Mário potrebbe essere scambiato con Holm del Bologna; Juventus, Holm è arrivato a Torino per le visite mediche: le prime immagini.
Juventus, ufficiale l'arrivo di Holm dal BolognaAnnuncio ufficiale della Juventus, con foto delle visite mediche allegate, per l'arrivo di Emil Holm a Torino. Il difensore svedese, classe 2000, arriva in bianconero dopo le esperienze in Italia con ... msn.com
Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contrattoEmil Holm è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. L'esterno difensivo, in arrivo dal Bologna in prestito con diritto. tuttomercatoweb.com
#Holm sui social festeggia il suo arrivo in bianconero con una foto che fa emozionare i tifosi. Nello scatto si vede lo svedese da piccolo con la maglia della #Juventus. Un chiaro indizio di come tifa la squadra bianconera sin da bambino L'articolo complet - facebook.com facebook
#BOGA #HOLM e LA PSICOSI CENTRAVANTI #JUVE: EDITORIALE DI FINE #MERCATO INVERNO ‘26 BY #MOMBLANO youtu.be/up2s9qsOQ8M x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.