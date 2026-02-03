Holm Juve conferma dopo il prestito non semplice | il club ha già bloccato loro due per l’estate

La Juventus ha deciso di confermare Holm anche per la prossima stagione, dopo un prestito complicato. La società ha già bloccato due giocatori per l’estate, puntando a rafforzare la squadra e affrontare il futuro con più certezze.

