Holm Juve conferma dopo il prestito non semplice | il club ha già bloccato loro due per l’estate

La Juventus ha deciso di confermare Holm anche per la prossima stagione, dopo un prestito complicato. La società ha già bloccato due giocatori per l’estate, puntando a rafforzare la squadra e affrontare il futuro con più certezze.

. Lo svedese dovrà dimostrare subito.   Emil Holm  in questi mesi alla Juve dovrà essere in grado di dimostrare molto perché, spiega Tuttosport, la conferma definitiva dello svedese a Torino non è affatto scontata, soprattutto a causa dell’oneroso investimento richiesto per il riscatto:  15 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra importante che spinge la dirigenza a una riflessione profonda, considerando che per l’estate sono già stati bloccati profili a parametro zero del calibro di Celik e Mingueza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

