ho un legame forte con reggio

Questa sera alle 21, al Teatro Boiardo di Scandiano, prende il via festivaLOVE 2026. L’evento, dedicato all’amore, promette di attirare molte persone con spettacoli e iniziative dedicate alla città e ai suoi legami. L’organizzazione è pronta, e la piazza si riempirà di pubblico in attesa di scoprire cosa riserva questa prima serata.

"festivaLOVE 2026 Innamorati a Scandiano" è pronto a presentarsi al pubblico, stasera (alle 21) al Teatro Boiardo di Scandiano. Madrina della serata è Daria Bignardi, che presenta un monologo dal titolo "Storia della mia solitudine", scritto appositamente per l’occasione nel quale verrà raccontata la genesi del suo nuovo libro, "Nostra solitudine". La decima edizione di festivaLOVE si svolgerà dal 29 al 31 maggio, ospitando musica, incontri e spettacoli. Daria, in un’epoca che confonde la connessione con la vicinanza, che significato assume la solitudine? "Può essere un rifugio. Ma anche una prigione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

