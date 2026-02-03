Edoardo Vianello ha raccontato di aver vissuto un brutto incidente d’auto. Pioveva quella giornata e, dopo l’incidente, è stato coperto con un telo dai soccorritori. Tuttavia, secondo le sue parole, pensavano fosse morto e lo hanno lasciato lì, ignorandolo. L’artista, che il 24 giugno compirà 88 anni, è conosciuto per grandi successi come “Abbronzatissima” e “Guarda come dondolo”, ma questa volta la sua esperienza personale ha preso il sopravvento sulla scena musicale.

“Abbronzatissima”, “Guarda come dondolo”, “I watussi”, “Il capello” sono solo alcuni dei grandi successi di Edoardo Vianello che taglierà il traguardo degli 88 anni il prossimo 24 giugno. Una vita dedicata al palco e alla musica, tanti gli incontri importanti e anche il matrimonio con la collega Wilma Goich, poi naufragato nel 1978 con il divorzio effettivo nel 1981. Una unione nata nel 1967 e poi consolidata con il progetto artistico de “I Vianella”. Sembra che tra i motivi che hanno portato alla fine della relazione ci fossero i presunti tradimenti da parte del cantante. “ Confesso che all’inizio consideravo la musica soprattutto un ottimo mezzo per ‘rimorchiare’: – ha detto l’artista a La Stampa – la prima canzone che scrissi, quella che poi avrebbe preso per sé Teddy Reno, l’avevo pensata per una ragazza che consideravo inavvicinabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un brutto incidente d’auto. Pioveva e venni coperto con un telo. I soccorritori pensarono che si trattasse di un morto e mi ignorarono”: così Edoardo Vianello

Edoardo Vianello rivela di aver portato i Ricchi e Poveri a Sanremo, sacrificandosi per il gruppo.

