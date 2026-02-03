Helsinki capitale del design e dell’architettura nordica

Helsinki si presenta come una città che unisce tradizione e modernità. Le sue strade sono piene di esempi di design e architettura innovativa, mentre il Golfo di Finlandia fa da sfondo a un paesaggio unico. La città si muove rapidamente, con progetti che trasformano gli spazi pubblici e migliorano la vita dei suoi abitanti.

Helsinki, affacciata sul Golfo di Finlandia, è molto più di una capitale europea: è un laboratorio a cielo aperto di design, architettura e innovazione urbana. Non è un caso che nel 2012 sia stata nominata World Design Capital, riconoscimento che ha sancito il ruolo centrale della città nella sperimentazione creativa, tra estetica minimalista e funzionalità quotidiana. Il cuore della capitale è la Senate Square, con la celebre Cattedrale luterana bianca che svetta con le sue cupole verdi, simbolo di Helsinki e della sua identità. Poco distante, la Cattedrale ortodossa Uspenski richiama con le sue cupole dorate il legame storico con la Russia, testimoniando una cultura di confine che ha saputo fondere influenze diverse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

