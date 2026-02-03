Il presidente Donald Trump annuncia che l’amministrazione americana chiede un risarcimento di un miliardo di dollari a Harvard. La richiesta nasce dopo le accuse di danni all’immagine dell’università durante il suo governo. La disputa tra l’ex presidente e l’istituzione si fa sempre più tesa, mentre i dettagli sulla causa non sono ancora del tutto chiari.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione intende chiedere un risarcimento da 1 miliardo di dollari all’Università di Harvard. L’annuncio è arrivato dopo un articolo del New York Times che indicava che l’ateneo aveva ottenuto concessioni nelle trattative con il governo per raggiungere un accordo. La notizia è stata confermata da diversi media, tra cui Reuters. Trump ha espresso la sua frustrazione nei confronti dell’università, scrivendo su Truth, il suo social network, “Ora chiediamo un risarcimento danni pari a un miliardo di dollari e non vogliamo più avere nulla a che fare, in futuro, con l’Università di Harvard”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Harvard chiede risarcimento da Trump per danni alla sua immagine durante il governo.

Approfondimenti su Harvard Trump

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all’Università di Harvard.

Donald Trump ha chiesto all’Università di Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Harvard Trump

Argomenti discussi: Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari; Trump chiede un maxi risarcimento all'Università di Harvard; Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollari; Trump chiede 1 miliardo di dollari di danni all’Università di Harvard - Investing.com.

Trump chiede ad Harvard un risarcimento da un miliardo di dollariIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'Università di Harvard un risarcimento danni di un miliardo di dollari, e ha accusato l'università di fornire al New York Times notizie defin ... adnkronos.com

Trump vuole un risarcimento da un miliardo da HarvardDopo mesi di battaglia aperta con la gloriosa università, accusata di propaganda woke e di antisemitismo, in autunno il presidente aveva annunciato ... huffingtonpost.it

Trump chiede un maxi risarcimento da un miliardo di dollari all'Università di Harvard #ANSA - facebook.com facebook