Una donna di 65 anni a Firenze ha evitato di cadere in una truffa semplice ma efficace. I malintenzionati le avevano chiesto di suo padre, morto tanti anni fa, cercando di farle credere di essere parenti o di avere bisogno di aiuto. La donna, però, ha capito subito che qualcosa non quadrava e ha smascherato la truffa, impedendo che i criminali sfruttassero la sua ingenuità. La scena si è svolta in zona Statuto, dove la donna ha dimostrato ancora una volta che l’attenzione e il senso

Firenze, 3 febbraio 2026 – Odiosa come solo una truffa può essere. Ma stavolta è andata male ai delinquenti di turno perché a Firenze, in zona Statuto, una donna di 65 anni è riuscita a sventare il raggiro. Sabato mattina, squilla il telefono: “Hanno chiamato al fisso chiedendo di mio padre, purtroppo scomparso diversi anni fa, e si sono qualificati come poliziotti della questura di Ponte a Greve. Già a queste parole mi è sorto qualche dubbio – racconta la donna – Poi hanno messo in scena il copione: secondo loro infatti una banda aveva messo a segno una rapina clonando la targa dell’auto di mio babbo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - "Hanno chiesto di mio padre, ma è morto tanti anni fa. Così ho sventato la truffa"

