Habent sua fata libelli | perché la pagina scritta suscita sia paura che desiderio di possesso?

La conferenza ripercorre le storie di libri che hanno attraversato guerre, calamità e censure. Racconta di testi che, nonostante tutto, sono sopravvissuti grazie a biblioteche pubbliche e collezionisti privati. Un viaggio tra le vicende di volumi che continuano a suscitare paura e desiderio di possesso.

