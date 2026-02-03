Habent sua fata libelli | perché la pagina scritta suscita sia paura che desiderio di possesso?
La conferenza ripercorre le storie di libri che hanno attraversato guerre, calamità e censure. Racconta di testi che, nonostante tutto, sono sopravvissuti grazie a biblioteche pubbliche e collezionisti privati. Un viaggio tra le vicende di volumi che continuano a suscitare paura e desiderio di possesso.
La conferenza si propone di raccontare le vicissitudini del libro colpito da calamità naturali, da guerre, da censure politiche, ideologiche e religiose ma giunto fino a noi custodito e salvato in biblioteche pubbliche e dal collezionismo privato. Una parte della relazione sarà dedicata a.🔗 Leggi su Genovatoday.it
