Ha gestito un distributore di benzina e assistito per due decenni un' amica cieca | nonna Anna compie 100 anni

Oggi a Ravenna si celebra il 100esimo compleanno di Anna Lontani. La donna, che ha gestito un distributore di benzina e ha assistito per vent’anni un’amica cieca, ha spento le candeline il 31 gennaio. Con questa tappa, si unisce alle altre due centenarie della città, portando avanti con energia la sua lunga vita.

Alle tre ravennati che hanno compiuto cento anni qualche settimana fa, si è unita Anna Lontani che ha tagliato il traguardo il 31 gennaio. Anna è nata a Savio ed è molto conosciuta nella frazione per aver gestito il distributore di benzina a Savio di Cervia; persona buona e generosa, da giovane era molto brava a fare le iniezioni e sempre disponibile per chi ne avesse avuto bisogno. Per 20 anni ha assistito e accudito un’amica cieca. Anna è stata festeggiata dalla figlia, dal fratello, dalla nipote, da amici e rappresentanti del comitato cittadino e altre associazioni. A nome dell’amministrazione comunale, le ha fatto visita l’assessora Barbara Monti che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una pergamena.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Noi Ravennati

Ultime notizie su Noi Ravennati

