Un uomo corre sulla strada del lavoro, deciso a lasciare il passato alle spalle. Ha colleghi di diverse etnie e si è integrato perfettamente nel nuovo ambiente. Ora, con la voglia di ripartire, si impegna ogni giorno per ricostruire una vita più stabile e serena.

Corre sulla strada del lavoro, la voglia di lasciarsi il passato e reinserirsi a pieno nella società. Da marzo dello scorso anno infatti, Luca Traini è impegnato nella ditta " Porfiri snc " di Passo del Bidollo, a Corridonia, una delle prime aziende italiane specializzate nel settore del taglio laser delle lamiere. Una possibilità che gli è stata data dall’imprenditore maceratese Fabio Porfiri, il quale ha seguito sin dal principio il suo tortuoso iter di assunzione. Prerogativa indispensabile, che ha poi portato il Tribunale di sorveglianza a scarcerare Traini (per la messa in prova) dopo sette anni di detenzione, è stato il contratto a tempo indeterminato che gli è stato garantito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ha colleghi di diverse etnie, si è integrato alla perfezione"

Approfondimenti su Lavoro Integrato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lavoro Integrato

Argomenti discussi: Ha colleghi di diverse etnie, si è integrato alla perfezione; Carabiniere fuori turno segnala furto ai colleghi, preso un 27enne; Campionati invernali dei vigili del fuoco a Folgaria, Alto Adige protagonista; Andrea Fiori, lo chef giramondo che ha deliziato la Cina - Riva - Arco.

Una novità che è già realtà in diverse imprese anche a Monza e in Brianza. Chi sono i colleghi robot, in quali aziende del territorio sono stati inseriti, cosa fanno e quanto costa un operaio umanoide - facebook.com facebook

Due giornate, gruppi diversi, stessi sorrisi. Colleghi che si conoscono già, ma che si sono concessi di rallentare, ridere e ritrovarsi come persone. La clownterapia ha creato piccoli spazi di leggerezza e fiducia. E quando le persone stanno bene insieme… si se x.com