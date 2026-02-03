Guti | La Fermana mira al successo finale in vista della vittoria

Guti, giocatore della Fermana, ha commentato la vittoria contro l’Osimana. Dice che la squadra punta al successo finale e lavora sodo per arrivarci. La Fermana si prepara a sfidare le prossime partite con la stessa determinazione.

Il giocatore spagnolo Guti ha espresso la soddisfazione della Fermana dopo la vittoria contro l’Osimana, sostenendo che la squadra mira a portare a casa il risultato finale. La partita, disputata a Fermo, ha visto l’attaccante realizzare due gol, contribuendo a una vittoria decisiva. Il primo gol è arrivato con un colpo di testa dal limite, mentre il secondo, in finale, è stato un assist al bacio di Flavio Fovi. Il tifo dei tifosi, che ha accompagnato la squadra da oltre 355 giorni senza vittorie, è stato fondamentale per l’esito della partita. Secondo Guti, la gara è stata difficile, e la squadra ha dovuto affrontare un avversario forte, ma grazie all’attacco e alla costruzione del gioco, è riuscita a ottenere il successo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Fermana si prepara alla partita con la convinzione di portare a casa un risultato positivo.

La Fermana si prepara alla sfida contro il Trodica, seconda in classifica, con attenzione e determinazione.

