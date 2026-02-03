Guida vitae 2026 | il meglio della produzione vitivinicola abruzzese

Questa sera a Francavilla al Mare si è tenuto il Gran gala del vino d’Abruzzo, organizzato dall’Ais Abruzzo. Durante l’evento è stata presentata la dodicesima edizione della Guida Vitae 2026, che mette in evidenza le migliori produzioni vitivinicole della regione. La serata ha visto protagonisti produttori e appassionati, con degustazioni e premi ai vini più meritevoli.

A Francavilla al Mare durante il Gran gala del vino d'Abruzzo, organizzato dall'Ais-associazione italiana sommelier Abruzzo all'Hotel Villa Maria, è stata presentata la dodicesima edizione della Guida Vitae 2026, che raccoglie il meglio della produzione vitivinicola abruzzese.

