Guida turistica promossi meno del 2% per gli orali | esplode il dibattito

L’esame nazionale per diventare guida turistica ha fatto discutere. Su 29 candidati, meno del 2% ha superato gli orali, scatenando polemiche e molte domande sulla preparazione e sulla validità del test. La situazione ha preso rapidamente piede tra gli addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti e modifiche al sistema.

Su oltre 12mila candidati presentatisi alla prova scritta, solo 230 ammessi alla fase succesiva. La presidente di Confguide Padova, Rossana Comida: «La guida turistica è un lavoro vero, non un hobby» Numeri imponenti in partenza, percentuali minime al traguardo. L'ultimo esame nazionale per l'accesso alla professione di guida turistica ha acceso il dibattito nel settore: su 29.228 iscritti al bando, si sono presentati in 12.191 e appena 230 hanno superato la prova scritta, meno del due per cento. Un dato destinato a ridursi ulteriormente dopo l'orale. Una selezione durissima che non sorprende la presidente di Confguide Confcommercio Padova, Rossana Comida, che osserva: «Dei 29.

