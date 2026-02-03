Guardie mediche in aumento di costo per mancato rinnovo organico | il problema cresce in provincia

In provincia di Marche, le guardie mediche chiudono una dopo l’altra. La causa principale è il mancato rinnovo del personale, che porta a un aumento dei costi e alla riduzione dei servizi. Le postazioni sono ormai quasi tutte chiuse, lasciando i cittadini senza assistenza di notte e nei fine settimana. La situazione si fa sempre più grave e le richieste di intervento si moltiplicano.

In provincia di Marche, la mancanza di medici titolari sta facendo sì che le postazioni della guardia medica siano ormai quasi completamente chiuse. Solo quindici i medici disponibili per un totale di 93 postazioni, un numero insufficiente per coprire le esigenze del servizio. Le guardie mediche, ormai denominate “servizio di continuità assistenziale”, sono in crisi, con un organico ridotto all’osso. A causa dell’assenza di operatori, il sistema non riesce a garantire il normale funzionamento delle strutture, soprattutto nei giorni di fine settimana e nelle ore notturne. Questo ha portato molte persone a cercare cure presso i pronto soccorso, aggravando lo stato di emergenza sanitaria in atto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guardie mediche in aumento di costo per mancato rinnovo organico: il problema cresce in provincia. Approfondimenti su Guardie Mediche Scatta l'aumento del costo per i parcheggi e cresce il numero degli stalli a pagamento A partire da mercoledì 7 gennaio, Pescara Multiservice informa che entreranno in vigore nuove tariffe per i parcheggi a pagamento, accompagnate da un aumento del numero di stalli a pagamento nella città. Sanità, arrivano teleconsulti e guardie mediche pediatriche Nuove soluzioni per la salute dei più piccoli: arrivano i teleconsulti e le guardie mediche pediatriche. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Guardie Mediche Argomenti discussi: Sanità in Calabria, nessun taglio: saranno riorganizzate le ex guardie mediche in base all'attivazione di nuovi presidi territoriali. Guardie mediche a rischio nel Messinese: i sindaci pronti alla mobilitazioneFortissima preoccupazione espressa dai sindaci del Distretto socio-sanitario 28, già annunciata la mobilitazione: «Si tornerebbe indietro di 50 anni mentre la Costituzione tutela il diritto alla salut ... msn.com Ancora fumata nera sulle guardie medicheLa Cisl Medici auspicava una nuova proposta che mettesse tutti d’accordo, ma si è vista recapitare la richiesta, per le guardie mediche, di venire coinvolte nel servizio notturno presso le carceri di ... quotidianosanita.it Guardie mediche a rischio chiusura in 13 comuni - Guardie mediche a rischio chiusura nei 1 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.