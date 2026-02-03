Roberto Gualtieri ricorda Ileana Argentin con parole piene di affetto e dolore. In Campidoglio, il sindaco ha detto che Roma le è grata per tutto quello che ha dato come donna e come protagonista della vita civile italiana. La città si stringe intorno alla memoria di una figura che lascia un vuoto profondo.

Roberto Gualtieri ROMA – “Con enorme affetto, tanto dolore, e profonda gratitudine ricordiamo in Campidoglio Ileana Argentin, una donna meravigliosa che ci ha dato tantissimo, come compagna, come protagonista della vita civile di questo Paese. Lo facciamo qui, in Campidoglio, per esprimere la riconoscenza di tutta la città a una persona che con il suo impegno e caparbietà ha ampliato e moltiplicato gli spazi di libertà della nostra città”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel suo discorso in ricordo di Ileana Argentin, ex parlamentare ed ex consigliera capitolina e assessora municipale, al termine della camera ardente che ha accolto il suo feretro presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gualtieri: “Con affetto e dolore ricordiamo Ileana, Roma le è grata”

È morta a 62 anni Ileana Argentin, ex deputata del Partito Democratico e figura chiave nelle politiche per l’handicap e la salute mentale a Roma.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha partecipato alle celebrazioni di Hanukkah della comunità ebraica romana in piazza Barberini, accendendo il candelabro in segno di vicinanza e rispetto per questa importante festività.

