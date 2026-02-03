Grumello celebra l’opera di I canti della Merla | un successo per la rassegna teatrale

A Grumello, la serata del 1 febbraio si è trasformata in un grande successo per la rassegna “I canti della Merla”. Promossa dalla Pro Loco, l’evento ha attirato molti appassionati di musica e tradizione, riunendo cantori, il presentatore e il maestro Angelo Mozzi nel salone della Cascina Castello. La serata ha visto un pubblico caloroso e partecipe, che ha ascoltato con attenzione le esibizioni e condiviso l’atmosfera di festa.

A Grumello, nella serata del 1 febbraio, si è svolta la rassegna “I canti della Merla”, un evento promosso dalla Pro Loco che ha riunito cantori, presentatore e maestro Angelo Mozzi nel salone della Cascina Castello. L’evento, dedicato alla tradizione folklorica legata alla merla – simbolo dell’inverno e delle antiche usanze locali – ha visto l’intervento del gruppo “Stemm in grüp” e di Luigi Arli, accompagnati dal maestro grumellese Angelo Mozzi. Gli spettatori hanno ascoltato canti popolari, con temi ispirati alla merla, all’inverno e alle tradizioni regionali. Alla fine della serata, il pubblico ha partecipato a un momento conviviale, con dolci e vin brulé, prima di assistere alla bruciatura della vecia, simbolo del rituale del falò. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grumello celebra l’opera di “I canti della Merla”: un successo per la rassegna teatrale Approfondimenti su Grumello Canti Secondo week end di eventi per la rassegna “Natale Senza Confini 2025” con omaggio a Roberto De Simone e l’opera teatrale con Andrea Renzi Il secondo week end di “Natale Senza Confini 2025” celebra l’arte e la cultura con un omaggio a Roberto De Simone e uno spettacolo con Andrea Renzi. Cambiscena Theatresports™ 2026: la prima data della rassegna invernale di improvvisazione teatrale Il 24 gennaio 2026, al Teatrò di Abano Terme, si tiene la prima tappa della rassegna invernale CambiScena Theatresports™ 2026, promossa dall’associazione culturale CambiScena. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La magia del teatro torna al Cinema Aurora! Sei spettacoli, sei emozioni, un’unica rassegna che non puoi perdere. Dal 16 gennaio al 20 febbraio: dramma, risate, poesia e passione sul nostro palco. Prenota ora su grumello.18tickets.it Vivi il teatro. Vivi l’ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.