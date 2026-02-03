Grotte di Collepardo al via i lavori di messa in sicurezza

Questa mattina sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza le Grotte di Collepardo. Le operazioni sono state avviate con l’obiettivo di intervenire rapidamente e garantire agli visitatori un percorso più sicuro. Il sindaco del paese ha detto che si tratta di un impegno mantenuto, un passo importante per rispondere alle richieste della comunità. Ora l’obiettivo è completare i lavori nel minor tempo possibile, così da riaprire le grotte al pubblico.

Avviato l'intervento da oltre 2,2 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico. Savo: «Un impegno mantenuto verso la comunità» "Oggi a Collepardo abbiamo aperto un cantiere che vale molto più di un intervento tecnico: è un impegno mantenuto verso una comunità che da tempo attendeva risposte concrete". L'opera, dal valore complessivo di oltre 2.200.000 euro, rappresenta un investimento strategico per il territorio, la sua identità e il suo futuro. "Continuerò a seguire ogni fase dei lavori – conclude Savo – con la stessa attenzione e lo stesso impegno che ho dedicato fin dall'inizio.

