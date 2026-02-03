Grosseto incidente stradale | muore a 45 anni sbandando in curva sulla strada del Pollino

Un uomo di 45 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato sulla strada del Pollino, nei pressi di Grosseto. La vettura ha sbandato in curva, e per il 45enne non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

GROSSETO – Un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale sulla strada del Pollino, nel Grossetano. L’auto sulla quale viaggiava, e nella quale era solo a bordo, presumibilmente procedeva in direzione Grosseto quando ha perso il controllo in prossimità di una curva. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto e il 118. L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto, incidente stradale: muore a 45 anni sbandando in curva sulla strada del Pollino Approfondimenti su Grosseto Strada del Pollino Tragedia sulla A1: muore a 45 anni Augusta Grimaldi in incidente stradale con il marito nel tratto Frosinone-Mare Una donna di 81 anni, Augusta Grimaldi, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente sulla strada statale tra Sonnino e Fossanova. Incidente stradale a Campagna, il gioielliere Sabato Mele muore a 45 anni: i funerali a Pontecagnano La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grosseto Strada del Pollino Argomenti discussi: Incidente mortale: scontro con mezzo della nettezza urbana. Morto ex bodyguard di Alberto Genovese; Istruttore di F35 italiano muore in un incidente stradale negli Stati Uniti, cordoglio di Crosetto; Muore investito da un treno a Civitavecchia: rallentamenti di un’ora sulla linea Roma-Pisa; Scontro frontale tra un pullman e un’auto sulla Cassia, muore un giovane e due feriti gravi. Tragedia a Grosseto: muore a 45 anni nello schiantoTragedia sulla strada in Maremma: un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi martedì 3 febbraio a Grosseto, lungo la Strada del Pollino. L’al ... corrieredimaremma.it Auto esce di strada: muore un uomoIncidente mortale lungo la strada del Pollino, nel comune di Grosseto, questa mattina: la vittima è un uomo di 45 anni ... grossetonotizie.com La causa dell'incidente sarebbe una mancata precedenza. Un conducente è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.