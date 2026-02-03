Grave lutto per il famoso cantante | è morta la nipotina di 10 mesi

Una triste notizia ha sconvolto il mondo della musica. La nipotina di 10 mesi del noto cantante è deceduta, lasciando la famiglia sotto shock. La notizia si è diffusa rapidamente e ha suscitato molti messaggi di cordoglio tra fan e colleghi. La famiglia sta affrontando il dolore in silenzio, mentre si attendono eventuali dettagli sulle cause.

Una notizia drammatica ha colpito una delle famiglie più conosciute del mondo della musica internazionale. Un dolore improvviso, raccontato attraverso poche parole affidate ai social, che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan e dei media. Dietro quelle frasi cariche di sofferenza si nasconde una vicenda segnata da mesi di speranza, paura e lotta quotidiana. A raccontare la tragedia è stata Cori Broadus, 26 anni, conosciuta artisticamente come Cori B, figlia del rapper Snoop Dogg. In una Instagram story, la giovane artista ha scritto: " Lunedì ho perso l'amore della mia vita. La mia Codi ", annunciando la morte della figlia Codi Dreaux, venuta a mancare a soli 10 mesi.

