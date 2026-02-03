Alessandro Grande guida l’Avellino Basket verso una vittoria fondamentale contro Verona. Dopo un successo al cardiopalma, deciso da una sua giocata, il play biancoverde sottolinea l’importanza di mantenere la continuità in vista delle prossime sfide. La squadra ha dimostrato carattere, ma ora sa che deve confermarsi per non perdere terreno in campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti È Alessandro Grande l’uomo della settimana in casa Avellino Basket. Dopo il successo al cardiopalma contro Verona, deciso proprio da una sua giocata, il play biancoverde ha analizzato il momento della squadra e le prospettive in vista dei prossimi difficili impegni di campionato. Una vittoria che dà ossigeno e morale, arrivata al termine di un ciclo di ferro contro le corazzate del torneo. Grande sottolinea l’importanza di aver difeso il parquet di casa contro avversarie di alto rango: “Una vittoria importante che volevamo in una partita difficile – afferma – Siamo contenti di essere riusciti, tra Pesaro e Verona, a difendere il fattore campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande indica la via: “Contro Verona punti d’oro, ma serve continuità”

Approfondimenti su Avellino Basket Grande

Allegri invita l'Inter a mantenere alta la concentrazione, evidenziando che con continuità il team può raggiungere tra 82 e 84 punti.

Dopo la recente vittoria contro il Chievo, l’attenzione si concentra sulla continuità del Milan, con particolare attenzione ai giovani talenti della rosa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Avellino Basket Grande

Argomenti discussi: Export, siglato patto storico tra l'Europa e l'India. Macro-area di scambio per 2 miliardi di persone; Milano-Cortina, la corsa contro il tempo nei cantieri: il viaggio fino a Santa Giulia e la vita nel Villaggio olimpico; Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi sfida Corona: Non gliela darà vinta, ma la data d'inizio slitta; Al via la Bagna della Merla.

Zucchine, zucche, cocomeri, meloni, cetrioli… li cuciniamo quasi ogni giorno, ma pochi sanno che fanno tutti parte della stessa grande famiglia: le cucurbitacee. Il nome deriva dal latino cucurbita (zucca) e indica una delle famiglie botaniche più importanti in c - facebook.com facebook

Un grande in bocca al lupo a Giampaolo Biondi indicato dal Coordinamento #Cisl L'Aquila nuovo Responsabile e un grazie per il lavoro svolto a Pietro Di Natale. La #CISL continua a costruire nel segno della responsabilità, della partecipazione e della centra x.com