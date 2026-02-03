Gran tour d’hotel | a Palermo itinerario tra luoghi preziosi e memorie di illustri viaggiatori

Palermo si prepara alla nuova stagione di In Itinere 2026, con un tour tra hotel storici e ricordi di viaggiatori celebri. L’itinerario ripercorre le tracce di chi ha attraversato la città portando con sé storie e memorie di viaggi lontani. La città si apre così a visitatori e appassionati, pronti a scoprire i luoghi che hanno scritto pagine importanti del suo passato.

Con un itinerario che rievoca il fascino dei grandi viaggi del passato e dei celebri viaggiatori che hanno attraversato Palermo, lasciando tracce preziose nella storia della città, prende il via la nuova stagione di In Itinere – edizione 2026.Il percorso offre l'opportunità di immergersi in un.

