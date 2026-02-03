Golf Front e Back Winter Change si impongono Viganoni e Tresoldi

Nel fine settimana al Golf Brianza si sono sfidati i giocatori del circuito Front e Back Winter Challenge. Viganoni e Tresoldi hanno dimostrato di essere i migliori, vincendo le rispettive categorie. L’atmosfera era intensa e molti appassionati hanno seguito le partite, che si sono svolte sotto un cielo grigio e freddo. La competizione ha riservato colpi sorprendenti e una buona dose di emozioni per tutti gli spettatori presenti.

Nel fine settimana al Golf Brianza i giocatori sono scesi in campo per il circuito Front e Back Winter Challenge. Elia Viganoni si è imposto nel primo appuntamento con 40 colpi. Nella stessa gara Gianfranco De Bellis (20) e Paola Cendola (21) hanno vinto le due categorie nette. Il giorno seguente nelle "back nine" successo per Paolo Tresoldi con 39 colpi. Elia Viganoni (22) ha confermato l'ottima forma imponendosi in prima categoria davanti a Luca Salvini (21); in seconda Laura Boni (21) ha preceduto Roberto Galbiati (19). Al Golf Brianza il fine settimana è stato dedicato alla seconda e terza tappa del circuito Race to.

