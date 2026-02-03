Gli Usa abbattono un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei americana Lincoln

Gli Stati Uniti hanno abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln nel Golfo. L’incidente aumenta la tensione tra i due paesi, proprio mentre si avvicinano i colloqui sul nucleare, confermati dalla Casa Bianca per venerdì 6 febbraio. La situazione resta calda e rischia di scaldarsi ulteriormente.

Washington ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato troppo alla portaerei Lincoln.

