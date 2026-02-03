Gli sport invernali sbarcano su Topolino con Pippo campione freestyle

Questa settimana, Topolino porta lo sport invernale tra le sue pagine. Nel numero 3663 in edicola e fumetteria, Pippo diventa un campione di freestyle. La storia mostra il personaggio alle prese con discese e acrobazie sulla neve, regalando ai lettori un mix di avventura e divertimento.

Milano, 3 feb. (askanews) – Sul numero 3663 del settimanale Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 4 febbraio – spazio agli sport invernali con la storia “Pippo campione. freestyle”, scritta da Rudy Salvagnini e disegnata da Carlo Limido, e con una cover realizzata da Corrado Mastantuono, protagonisti Topolino e Minni in seggiovia. Il tema degli sport invernali proseguirà anche sul numero successivo del settimanale con “Paperino e la disfida ghiacciata” e “Paperino campione intermittente”, firmate da Alessandro Ferrari ai testi e Mario Ferracina ai disegni, per un doppio appuntamento sportivo che accompagnerà i lettori a febbraio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

