Gli specialisti dei furti Il kit del mestiere e il colpo sventato

Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in via Mancinelli, nel quartiere Casoretto. Due uomini stanno cercando di forzare la porta di un appartamento, ma sono stati scoperti in tempo. Le urla e il rumore hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno bloccato i ladri prima che riuscissero a entrare. Nel loro zaino hanno trovato attrezzi da scasso e un kit del mestiere pronto

Ore 16.30 di ieri, siamo sul pianerottolo del terzo piano di un condominio di via Mancinelli, in zona Casoretto. I ghisa dell' Unità investigazione e prevenzione sono lì per monitorare un appartamento perquisito il giorno prima, ma la loro attenzione viene subito attirata da quello che succede davanti all'abitazione di fronte. C'è un uomo inginocchiato, che sta armeggiando sulla serratura della porta per aprirla con uno spadino; accanto a lui ce n'è un altro che ne osserva i movimenti (impugnando a sua volta uno spadino identico a quello del complice) e allo stesso tempo controlla che non arrivi nessuno a disturbarli.

