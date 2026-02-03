Gli Oscar delle nostre racchette | sabato 7 febbraio gran kermesse all’Auditorium
Sabato 7 febbraio l’Auditorium di Bergamo si trasforma nella cornice degli Oscar del tennis e padel. Alle 15, si svolgono le premiazioni dei protagonisti bergamaschi dell’anno, tra cui Lisa Pigato, Andrea Fiorentini e i numeri uno Mismetti e Fermi. L’ingresso è gratuito dalle 14,30, e l’evento promette di mettere in luce i migliori talenti locali di questo sport in crescita.
TENNIS E PADEL. In Piazza della Libertà (alle 15, ingresso gratuito dalle 14,30) le premiazioni dei protagonisti bergamaschi del 2025, tra cui Lisa Pigato, Andrea Fiorentini e i numeri uno della «pala» Mismetti e Fermi. Due racchette diverse, un boom simile, la stessa festa. Da Oscar. Il tennis e il padel di Bergamo e provincia celebrano il proprio volo in grande stile, sulle ali di un successo che continua a contagiare giovani e adulti. Sabato 7 febbraio all’Auditorium di Piazza della Libertà (alle 15) andrà in scena la giornata degli Oscar del tennis e del padel, con le premiazioni di tutti i protagonisti del 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
