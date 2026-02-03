Gli Insigniti della Repubblica a Palidoro | l’omaggio a Salvo D’Acquisto e la visita al Bambino Gesù

A Palidoro si sono svolti gli Insigniti della Repubblica. La cerimonia ha visto la deposizione della corona d’alloro e l’alzabandiera in memoria di Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al Valor Militare. Tante persone si sono radunate per rendere omaggio al ricordo dell’eroe e per partecipare a un momento di rispetto e riflessione.

Fiumicino, 3 febbraio 2026 – Nella giornata odierna si è svolta a Palidoro una sentita e partecipata cerimonia di deposizione della corona d'alloro e di alzabandiera in memoria della Medaglia d'Oro al Valor Militare Salvo D'Acquisto, momento di profonda commozione e raccoglimento che ha coinvolto tutti i presenti. Dinanzi alla stele che ne ricorda il supremo sacrificio, il silenzio carico di emozione, il rispetto e l'orgoglio nazionale hanno reso l'alzabandiera un istante di altissimo valore simbolico, capace di rinnovare il legame con i valori di altruismo, coraggio e dedizione alla Patria incarnati da Salvo D'Acquisto.

